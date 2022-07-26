Tuzla'da dezavantajlı vatandaşlar için toplu iş görüşmesi düzenlendi - Haberler

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Tuzla'da dezavantajlı vatandaşlar için toplu iş görüşmesi düzenlendi

Tuzla'da dezavantajlı vatandaşlar için toplu iş görüşmesi düzenlendi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlara özel toplu iş görüşmesi düzenledi.

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Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlara özel toplu iş görüşmesi düzenledi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, düzenlediği toplu iş görüşmeleri ile istihdam oluşturmaya devam ediyor. Kariyer ve İstihdam Fuarı'ndan esinlenerek belirli periyotlar halinde düzenlenen ve birçok farklı firmanın aynı anda görüşme gerçekleştirdikleri toplu iş görüşmelerinin yanı sıra dezavantajlı vatandaşlar için de iş görüşmeleri düzenleniyor. Bu çerçevede Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Gösteri Merkezi'nde dezavantajlı vatandaşlara özel toplu iş görüşmesi düzenlendi. 10 firmanın katıldığı toplu iş görüşmelerinde çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar, başvurmak istedikleri iş pozisyonu için ilgili firmanın insan kaynakları ile yüz yüze görüşme fırsatı yakaladı.

Özel bir firmada işe giriş uzmanı olarak çalışan Fatih Şeker, "Şirketimizin engelli kadrosunda yer alacak çalışma arkadaşımızı bulmak için buradayız. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tuzla Belediyesi 3. Sayfa Haberler

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