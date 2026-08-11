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Tuzla'da toprak altında kalan işçi için kurtarma çalışması

Tuzla'da toprak altında kalan işçi için kurtarma çalışması
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Tuzla’da toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Tuzla'da toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, Tuzla ilçesine bağlı Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işçi henüz bilinmeyen sebeple toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Vücudunun yarısı toprağın dışında olan işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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