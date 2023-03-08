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Tuzla'da 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Tuzla ilçesinde tersanede bakım halinde olan 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde yangın çıktı. Gemideki çalışanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeki tersanede tadilatta olan Rus bandıralı 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde çıktı.

Tuzla'da 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Geminin yaşam alanında çıkan yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Tuzla, Pendik, Kartal, Orhanlı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

ÇALIŞANŞAR TAHLİYE EDİLDİ

Gemide bulunan balık fabrikası çalışanları ise tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle geminin büyük bir bölümü dumanla kaplandı.

Tuzla'da 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinde yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye Tuzla 3. Sayfa Güncel Haberler

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