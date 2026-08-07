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Tuzla'da işçi konteynerinde yangın

Tuzla'da işçi konteynerinde yangın
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Tuzla'da bir inşaat firmasına ait 24 işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tuzla'da 2 katlı işçi konteynerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi Şentürk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fars Yapı'ya ait 2 katlı 24 adet işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede konteynerin yemekhane bölümüne sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan konteyner hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın hızla kontrol altına alınarak yakınında bulunan ağaçlık alana sıçraması önlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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