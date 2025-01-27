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Tuz Gölü Obası Butik Otelde Yangın

Tuz Gölü Obası Butik Otelde Yangın
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Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Tuz Gölü Obası butik otelde banyo ve tuvalette çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan olmadığı bildirildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kıl çadırlardan yapılan ve yabancı turistlerin konakladığı butik otelin banyo ve tuvaletinde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Eski ilçesinde ' Tuz Gölü Obası' olarak adlandırılan butik otelde çıktı. Tuz Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin konakladığı Tuz Gölü Obası'ndaki kıl çadırların bulunduğu alanda tuvalet ve banyoların bulunduğu kabinlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Turistlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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