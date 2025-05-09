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TÜVTÜRK'te Fren Yerine Gaza Basan Görevlinin Kazası

TÜVTÜRK'te Fren Yerine Gaza Basan Görevlinin Kazası
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Adana'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda, görevlinin kamyonette fren yerine gaza basması sonucu önündeki araca çarptı. Kaza sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Tüvtürk'te şaşkına çeviren kaza: Fren yerine gaza bastı

ADANA - Adana'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda bindiği kamyonette fren yerine gaza basan görevli önündeki araca çarptı.

Kaza, TÜVTÜRK Seyhan Araç Muayene İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetlerin muayenesi sırasında bir görevli fren yerine gaza bastı. Görevlinin gaza bastığı araç önündeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin tekeri araçların kontrollerinin yapıldığı tamir kanalına düştü.

Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa
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