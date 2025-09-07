Tuvalet Kuyusuna Düşen Boğa İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet kuyusuna düşen boğa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Çukurkamış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evin bahçesindeki tuvalet kuyusuna düşen boğayı gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen itfaiye ekipleri boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç yardımıyla kısa sürede boğa düştüğü tuvalet kuyusundan çıkarıldı. Durumu iyi olan boğa sahibine teslim edildi. - ADANA