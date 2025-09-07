Haberler

Tuvalet Kuyusuna Düşen Boğa İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Tuvalet Kuyusuna Düşen Boğa İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay, Çukurkamış Mahallesi'nde meydana geldi ve boğa sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet kuyusuna düşen boğa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Çukurkamış Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evin bahçesindeki tuvalet kuyusuna düşen boğayı gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen itfaiye ekipleri boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Vinç yardımıyla kısa sürede boğa düştüğü tuvalet kuyusundan çıkarıldı. Durumu iyi olan boğa sahibine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in çınarına şok! Mahalle kasabına 8 milyon TL borçları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.