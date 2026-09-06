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Malatya'da Yolun Karşısına Geçen Kişiye Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Malatya'da Yolun Karşısına Geçen Kişiye Otomobil Çarptı: 1 Ölü
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Malatya’da tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Hacı Haliloğlu Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 80 FN 678 plakalı aracıyla Malatya istikametine seyir halinde olan Cuma Aksu (55), aracını yol kenarına çekerek tuvalet ihtiyacını gidermek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Elazığ istikametinden gelen 23 ES 982 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil Aksu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aksu metrelerce savrulurken, otomobil yaklaşık 80 metre ileride durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Aksu'nun yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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