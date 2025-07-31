Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadeyle tahliye olan iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

RIZA AKPOLAT'IN BALDIZI DA GÖZALTINDA

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre; operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal da Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kangal'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklandı. Akpolat'la beraber, "örgüt lideri" olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da tutuklanmıştı. Akpolat ve Aktaş'ın da içinde olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Akpolat'ın tutukluluğu devam ederken Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılmıştı.