Tutuklandığını öğrenen şüpheli adliyede camdan atladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.K.'nın adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürülen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandığını öğrenince panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı bıraktı.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
