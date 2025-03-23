Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, şüpheli Murat Ongun'un tutuklanmasına hükmetti.

KARAR SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ongun tutuklama kararı sonrası polislerin arasından görünürken vekiller "kurtuluş yok" sloganı attı. Öte yandan Ongun'un X hesabından tutuklama kararı sonrası paylaşım yapıldı.

"YARGI VE SİYASET AĞINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE ÜLKEMİZE HUZUR GELMEYECEK"

Açıklamada "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım! Bir savcı 'öğrendiğime göre' diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim! Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadeleri kullanıldı.