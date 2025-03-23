Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
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İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama

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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'dan ilk mesaj geldi. Tutuklama kararı sonrası polislerin arasından görünen Ongun'un X hesabından yapılan paylaşımda "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım! Bir savcı 'öğrendiğime göre' diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, şüpheli Murat Ongun'un tutuklanmasına hükmetti.

KARAR SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ongun tutuklama kararı sonrası polislerin arasından görünürken vekiller "kurtuluş yok" sloganı attı. Öte yandan Ongun'un X hesabından tutuklama kararı sonrası paylaşım yapıldı.

"YARGI VE SİYASET AĞINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE ÜLKEMİZE HUZUR GELMEYECEK"

Açıklamada "Tek bir kanıta dayanmayan iftiralarla tutuklandım! Bir savcı 'öğrendiğime göre' diye söze başlayan gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmamı talep etti hakim de onayladı. Kamuya daha çok gelir yaratmanın yolsuzluk olduğunu da bu soruşturmayla öğrendim! Belli ki, bu yargı ve siyaset ağını değiştirmedikçe ülkemize huzur gelmeyecek. Milletimizle bunu başaracağız. Cezaevinde de olsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Tutuklanan Murat Ongun'dan ilk açıklama
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

kes ulannn seninde im amoğlunun da işi gücü mağduru oynayıp pişkin pişkin konuşup insanlarla alay etmek

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Haber YorumlarıQuantum:

Yolsuzluğu yunus emre enstitüsündeki devasa vurgunculara, türgev tügvaya milyonları aktaranlara, kriz esnasında çadır ve ankarayı parsel parsel satanlara, rıza sarrafa sorun. Anladınız siz onu

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Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

Boş yapma murat

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Haber Yorumlarıharun yakar:

Milleti ahmak yerine koymaya çalışıyorlar resmen, bir hakim savcı duyuma göre asla hareket etmez , bu söylemleri sözde üniversite okuyan gençler gerçekmiş gibi algılayıp polise saldırıyor . polise kaldırım taşı, bira şişesi, yanıcı madde atanların hepsi tespit edilip üniversitelerden kaydı düşülmeli .

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Haber YorumlarıMurat saritas:

Silivri’de zamanınız çok olur sohbete orada devam edersiniz

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Talimat yukardan olduğunu görmeyen hala körler var

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Haber YorumlarıMurat Okumuş:

yetimin hakkı olan 560 milyar nerede onu söyle o paranın her kuruşu fitil fitil burnunuzdan gelsin sıra halkı kıskirtan òzgu òzerde

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Haber YorumlarıBarış Bakioğlu:

Bu kadar yüzsüzsünüz yalancılar hırsızlar

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

bende x hesabimdan aciklayayim sapina kadar suclusunuz tutuklu biri nasil x hesabi kullanir algici toplulugu

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Haber YorumlarıLeman A.:

Aşağıdakiler yine toplanmış bütün trolcü ekip saldırmaya çalışıyorlar adam doğru dürüst konuşuyor hiçbiriniz de sıkmıyor bir yüzükle gelip de dünyanın en zengin adamlarından olana tek bir laf söyleyemiyorsunuz iki yüzlüler

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