Tuşba'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Beyüzümü Mahallesi'ndeki 11057 Sokakta meydana geldi. Mehmet Bayır isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN