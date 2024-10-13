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Tuşba'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tuşba'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında Mehmet Bayır'a ait bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Beyüzümü Mahallesi'ndeki 11057 Sokakta meydana geldi. Mehmet Bayır isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam Tuşba van

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