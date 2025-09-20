Tuşba'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi Zeve 2. Sokakta meydana geldi. İ.Ö.'ye ait park halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. - VAN
