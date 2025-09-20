Haberler

Tuşba'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi Zeve 2. Sokakta meydana geldi. İ.Ö.'ye ait park halindeki otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa






