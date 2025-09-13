Tuşba'da Otomobil Su Kanalına Düştü: Sürücü Yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN