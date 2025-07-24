TUSAŞ'tan Eskişehir Orman Yangını Şehitlerine Başsağlığı Mesajı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanlar için, "Bölgeye destek için giden AKUT gönüllüsü çalışma arkadaşımız Muharrem Can başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" açıklamasını yaptı.

TUSAŞ, Eskişehir'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarında şehit olan kahraman orman işçilerimiz ve AKUT gönüllülerimizin acısı kalbimizdedir. Bölgeye destek için giden AKUT gönüllüsü çalışma arkadaşımız Muharrem Can başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA