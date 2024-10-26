Üye Girişi
Haberler

TUSAŞ'a Saldıran Teröristlerin DNA Testi Yapılacak

TUSAŞ'a Saldıran Teröristlerin DNA Testi Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine yapılan bombalı saldırıda etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerine, ailelerinden alınan örneklerle DNA testi yapılarak teşhis edilmeleri sağlanacak. Teröristlerin cenazeleri 15 gün içinde aileleri tarafından alınmazsa kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine gerçekleştirdikleri bombalı saldırıda etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerine, ailelerinden alınan örneklerle DNA testi yapılarak teşhis edilmeleri sağlanacak.

23 Ekim'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ yerleşkesine gerçekleştirdikleri bombalı saldırısında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler 'Rojger' kod adlı Ali Örek ile 'Asya Ali' kod adlı Mine Sevjin Alçiçek'in cesetleri Adli Tıp Kurumuna getirilerek otopsi yapılmıştı. Teröristlerin DNA teşhisinin yapılması ve cesetlerinin teslim edilmesi için ailelerinin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Hainlerin cenazelerinin 15 gün içerisinde teslim alınmaması durumunda ise kimsesizler mezarlığına defnedileceği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramankazan Politika Güvenlik Adli Tıp Olaylar 3-sayfa ankara Hukuk TUSAŞ

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına Erdoğan neden sessiz kaldı? Yavaş'ın dikkat çeken bir tespiti var

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sessiz? Yavaş'ın bir tespiti var
Müge Anlı'da oğlunu arayan Seyfi Birbir intihar etti

Ekranda oğlunu arıyordu, intihar haberi geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.