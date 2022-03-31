Turunç toplayan 3 kadının öldüğü kaza kamerada

Kaza, 28 Mart günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'nin önünde meydana geldi. Muhittin Kutay'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Otomobil, bu sırada reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladığı belirtilen Nilüfer Kanat, ablası Özler Büyükmazı ile kuzenleri Birsen Sonkur'a çarptı.

3 KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bulvarın diğer şeridine savrulan 3 kadına, S.D. (26) yönetimindeki bir başka otomobil daha çarptı. Kanat, Büyükmazı ve Sonkur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından her 2 aracın sürücüsü de gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Kanat, Büyükmazı ile Sonkur'un cenazeleri, Karataş'ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Muhittin Kutay yönetimindeki otomobilin refüjdeki kadınlara ve ağaca çarptığı, kadınların karşı şeride savrulup S.D.'nin kullandığı otomobilin altında kaldıkları görüldü. Kadınların yanındaki erkeğin ise kıl payı kurtulduğu, kazanın ardından sinir krizi geçirdiği yer aldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.