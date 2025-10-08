Haberler

TÜRSAB Seçimlerinde Gergin Anlar: Kavga Çıktı

Antalya'daki Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde, adaylar arasındaki tartışmalar kavga ile sonuçlandı. Onur Özer, 725 oy içinde 315 alarak başkan seçildi.

Antalya'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimlerinde gergin anlar yaşandı. Seçime giren iki adayın tarafları arasında çıkan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'da gerçekleştirilen TÜRSAB Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu seçimlerinde ortalık karıştı. Türkiye'nin en büyük bölge temsil kurullarından biri olan Muratpaşa BTK'da, seçim sırasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.

Muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer'i destekleyen grup arasında başlayan tartışmada taraflar birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Seçimi Onur Özer kazandı

Gerilimli geçen seçimde, kullanılan 725 oyun 315'ini alan Onur Özer başkan seçildi. Diğer adaylardan Oktay Arı 236, Tolga Özgüven 163 ve Nuray Özçelik ise 11 oyda kaldı. - ANTALYA

