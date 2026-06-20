Ankara'da türkücü İsmail Altunsaray, trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğradı

Ses sanatçısı ve müzisyen İsmail Altunsaray'ın trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişi tarafından evine kadar takip edildiği ve eşi ile çocuklarının yanında saldırıya uğradığı iddia edildi. Korku dolu o anlar Altunsaray'ın eşinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, türkücü İsmail Altunsaray, içerisinde eşinin ve çocuklarının bulunduğu aracıyla seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Tartıştığı Altunsaray'ı evine kadar takip eden saldırgan, araç camından Altunsaray'ı darbetti. Altunsaray'ın eşinin cep telefonu kamerasında kaydedilen o anlarda ise, eşinin "Çocuklar var, sakın" dediği duyuldu. Olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan kısa sürede gözaltına alınırken, Altunsaray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı