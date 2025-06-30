Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı

Türkiye'yi gezmek için Özbekistan'dan gelen bir kadın, otostopla yolculuk yaptığı sırada taciz edildi. Edinilen bilgilere göre Kayseri'den Ordu'ya gitmek isteyen kadın, yardım teklifinde bulunan bir sürücünün aracına bindi. Ancak yolculuk sırasında sürücünün cinsel içerikli sözler söylemesi üzerine genç kadın büyük bir şok yaşadı.

"SENİ KAYSERİ'YE BIRAKIRIM AMA..."

Sürücünün sözlü tacizine uğradığını belirten kadın, yaşadıklarını kayda alarak ifşa etti. Paylaşılan görüntülerde sürücünün, "Seni Kayseri'ye bırakırım ama karşılığında birlikte oluruz" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.