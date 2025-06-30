Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı

Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
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Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
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Özbekistan'dan otostopla Türkiye'yi gezmeye gelen bir kadın, Kayseri'den Ordu'ya geçmek isterken bindiği araçta sürücünün sözlü tacizine uğradı. Sürücünün ahlaksız teklifine maruz kalan kadın, yaşadıklarını kayda alarak ifşa etti.

Türkiye'yi gezmek için Özbekistan'dan gelen bir kadın, otostopla yolculuk yaptığı sırada taciz edildi. Edinilen bilgilere göre Kayseri'den Ordu'ya gitmek isteyen kadın, yardım teklifinde bulunan bir sürücünün aracına bindi. Ancak yolculuk sırasında sürücünün cinsel içerikli sözler söylemesi üzerine genç kadın büyük bir şok yaşadı.

"SENİ KAYSERİ'YE BIRAKIRIM AMA..."

Sürücünün sözlü tacizine uğradığını belirten kadın, yaşadıklarını kayda alarak ifşa etti. Paylaşılan görüntülerde sürücünün, "Seni Kayseri'ye bırakırım ama karşılığında birlikte oluruz" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

kız zaten o yolun yolcusu... ne işin var senin tanımadığın etmedigin adamların arabasında... ben erkek olarak cesaret edemem beee

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme97
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Haber YorumlarıMuhammet Uygun:

Bu haberleri yapan yvş başka işin yokmu senin isin gücün böyle haber yapmak gitsin polise sana ne lan

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Yorum Beğenme74
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Haber YorumlarıMGk:

İslam ne demiş nikahı düşen bir kadın ile bir erkek ZORUNLU OLMAYAN haller dışında başbaşa kalamaz bu kurala uymayan gelip de ağlamasın

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıCan Reno:

rezalet

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Tek kelime ile ülke battı

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme8
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