Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.

ANNNE İLE OĞLUNUN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi.

"BABA, ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI"

Olaydaki sır perdesi henüz aralanmamışken, baba ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığını söyledi.

"ARACIM OLMADIĞI İÇİN GİTMEDİM"

Canlı yayında konuşan Bayram Helvacı aracı olmadığı için gitmediğini söyledi. Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.