Haberler

Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama kurtarma çalışmalarına katılmadığını söyledi. Baba Helvacı, aracı olmadığı için gitmediğini söyledi.

  • Anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, kaybolduktan 10 gün sonra Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir dere yatağında bulundu.
  • Baba Bayram Helvacı, arama çalışmalarına katılmadığını belirtti.
  • Bayram Helvacı, eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise başvurdu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.

ANNNE İLE OĞLUNUN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi.

"BABA, ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI"

Olaydaki sır perdesi henüz aralanmamışken, baba ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığını söyledi.

"ARACIM OLMADIĞI İÇİN GİTMEDİM"

Canlı yayında konuşan Bayram Helvacı aracı olmadığı için gitmediğini söyledi. Helvacı'nın eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Baba saf bir adam emniyette bekledim diyor millet ne derse onu yapıyor gel aramaya gidiyoruz deseler giderdi bu konuyu en basindan beri takip ettim baba sucsuz eniste mustafaya dolayli suclu diyebiliriz olay intihar gibi duruyor kadin cocugu selaleden atıp kendi de orada vefat ediyor eger bir katil var ise bu baska biri ne osman ne bayram

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Öküz altında buzağı arar oldunuz. Kendinizi biraz da bu insanların yerine koyun.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Baba gercekten saf adam kadında saf en çok üzüldüğüm ise o yavrucak oldu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Köy yerinde polis yok admin jandarma var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
İran'ın 'insanı robotları' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu

İran'ın "insansı robotları" dünyayı güldürdü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.