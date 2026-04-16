Okul güvenliği için Türkiye genelinde ortak adım

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, Türkiye genelinde okul güvenliği en üst düzeyde ele alınırken, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı güvenlik toplantısı düzenlendi.

Düzce'de Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen online toplantıya, Vali Mehmet Makas başkanlığında; Vali yardımcıları Şevket Cinbir, Dr. Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce İl Jandarma Komutanı Mustafa Tetik ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında video Konferans Sistemi üzerinden yapılan toplantıda, ülke genelinde eğitim kurumlarında uygulanacak ilave güvenlik tedbirleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Bir saat süren toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı belirtildi. Ayrıca; kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alındığı bildirildi. - DÜZCE

