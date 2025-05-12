"Türkiye'de kadın olmak" notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar

Sosyal medyada " Türkiye'de kadın olmak" notuyla paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Sokakta yürürken kendi deneyimini kayda alan bir kadının videosunda, bazı sürücülerin korna çalarak tacizde bulunduğu, bazılarının ise araçlarını kadına kadar yaklaştırıp rahatsız edici bakışlarla takip ettiği görüldü.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında görüş ayrılığı oluştu. Bir kesim, "Ülkenin sapıklık seviyesi ortada" diyerek kadına destek verirken, başka bir kesim ise kadının sokakta "sahilde gezer gibi" dolaştığını iddia ederek eleştiride bulundu.