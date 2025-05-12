Bahçeli: PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

"Türkiye'de kadın olmak" notuyla video paylaştı! İşte 14 saniyede yaşananlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokakta yürürken tacize uğradığı anları "Türkiye'de kadın olmak" notuyla paylaşan kadının videosu kısa sürede viral oldu. Kimi sürücüler kadına korna çalarken bazıları da araçlarını yaklaştırarak rahatsız edici bakışlarla tacizde bulundu.

Sosyal medyada " Türkiye'de kadın olmak" notuyla paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Sokakta yürürken kendi deneyimini kayda alan bir kadının videosunda, bazı sürücülerin korna çalarak tacizde bulunduğu, bazılarının ise araçlarını kadına kadar yaklaştırıp rahatsız edici bakışlarla takip ettiği görüldü.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar arasında görüş ayrılığı oluştu. Bir kesim, "Ülkenin sapıklık seviyesi ortada" diyerek kadına destek verirken, başka bir kesim ise kadının sokakta "sahilde gezer gibi" dolaştığını iddia ederek eleştiride bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Dün şampiyonluk kupasını kaldıran antrenör bugün takımdan ayrıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.