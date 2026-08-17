Emekli Amiral Türker Ertürk'e soruşturma
Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeler nazara alınarak resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı