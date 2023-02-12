Türk ve El Salvadorlu ekipler 150 saat sonra 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan sağ çıkardı

El Salvador'dan gelen arama-kurtarma ekipleri, Türk arama-kurtarma ekipleri ile birlikte Kahramanmaraş'ta yürüttükleri ortak çalışmalar sonucunda depremden 150 saat sonra 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan sağ çıkardı.

El Salvador'dan gelen arama-kurtarma ekipleri, Türk arama-kurtarma ekipleri ile birlikte Kahramanmaraş'ta yürüttükleri ortak çalışmalar sonucunda depremden 150 saat sonra 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan sağ çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları 7'nci günde devam ediyor. El Salvador'dan gelen arama-kurtarma ekipleri ile Türk arama-kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yer alan Hazal Apartmanı'nda yürüttükleri ortak çalışmalar sonucunda depremden 150 saat sonra 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan sağ çıkardı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya üzerinden enkazdan sağ kurtarılan depremzedelerin görüntülerini paylaşarak, kurtarılanların 5 yaşındaki Melih Efe Özcan ve 30 yaşındaki Deniz Dal olduğunu açıkladı. Kadın ve çocuğun Necip Fazıl Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiğini aktaran Bukele, "El Salvador arama-kurtarma ekipleri, Türk ekiplerin desteğiyle, depremden 150 saat sonra bir kadın ve çocuğu enkaz altından sağ kurtardılar. Şükürler olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ