Türk Sinemasının Duayeni Engin Çağlar'ın Hayatını Kaybettiği Kaza Güvenlik Kamerasında

85 yaşındaki Türk sinemasının unutulmaz ismi Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Türk sinemasının duayen ismi 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğulmuştu.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan elim kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çağlar'ın karşıya geçmeye çalıştığı, o esnada seyir halindeki bir motosikletlinin Engin Çağlar'a çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

