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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Disiplin Cezaları Açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Disiplin Cezaları Açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu'nda yaşanan olaylar sonrası 3 disiplin amiri ve 5 teğmene 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini duyurdu. Disiplin ihlallerine karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmalarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkür mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamadın devamında, "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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