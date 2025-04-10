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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı
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Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Kahraman, emniyet mensuplarının toplum için üstlendiği kritik görevlerin önemini vurguladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Yaşar'a, Polis Merkezi Amiri Cengiz Mumcu ve emniyet personeli eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kahraman, Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı. Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından günün anısına Kaymakam Kahraman'a çiçek takdim etti.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdür Vekili Feyyaz Yaşar, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Kaymakam Safa Kahraman ise Emniyet Teşkilatı'nın toplumun güvenliği adına üstlendiği fedakar görevlerin önemine dikkat çekerek, tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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