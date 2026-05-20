"Türk Örümcek Adam" yılan otu nedeniyle hastanelik oldu

Muş'un Varto ilçesinde seyyar satıcıdan aldığı yılan otunu çiğ tüketen 'Türk Örümcek Adam' lakaplı fenomen Ayaz Salih Koç, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Varto ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, sosyal medyada "Türk Örümcek Adam" olarak tanınan Ayaz Salih Koç, seyyar satıcıdan temin ettiği yılan otunu çiğ olarak tüketmesinin ardından zehirlenme şüphesiyle Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Koç, seyyar satıcı tarafından kandırıldığını iddia etti.

Varto Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Koç'un sağlık durumunun takip edildiği bildirilirken, olayla ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Koç, seyyar satıcının kendisini kandırarak otu verdiğini iddia ederek, "Ben Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' olarak Muş'un ilçelerini dolaşırken, 5. ilçem olan Varto'da öğle saatlerinde seyyar satıcı tarafından normalde haşlanarak tüketilen bir otun çiğ olarak bana yedirdi. Bu durumun bir şaka amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Kısa süre sonra rahatsızlanarak Varto Devlet Hastanesine kaldırıldım ve şu an tedavi altındayım, müdahale devam ediyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
