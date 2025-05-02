Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kartal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SABAHAT AKKİRAZ DUYURDU

Yavuz Top'un vefat haberini yakın dostu Sebahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu. Sebahat Akkiraz, yarın saat 11.00'de Yavuz Top için Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde program düzenleneceğini ve sanatçının Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini duyurdu.

YAVUZ TOP KİMDİR?

Yavuz Top, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 1950'de dünyaya geldi. 1967 yılında İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı. 1970'li yıllarda kurduğu halk müziği orkestrasıyla Türkiye'de ilk kez çok sesli halk müziği denemelerine başladı. 1976 yılından sonra konservatuvarda bağlama öğretmenliği yaptı. Bu görevinin ardından 1985 yılında da radyodan ayrıldı.