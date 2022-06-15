Türk bayrağının üzerine çirkin figür çizen şahıs, hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

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Türk bayrağının üzerine çirkin figür çizen şahıs, hapis cezasına çarptırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Türk bayrağının üzerine çirkin figür çizen şahıs, hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Kabataş'ta reklam panosunda yer alan resimdeki Türk bayrağının ay yıldızındaki hilale boynundan asılmış gölge bir insan silueti yapan sanık Ömürcan İşcan hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu da işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kabataş'ta bir reklam panosuna Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silueti çizen ve sosyal medyadaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen sanık Ömürcan İşcan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ve avukatları hazır bulundu. Mahkemeye müşteki Cumhurbaşkanı avukatı da katıldı.

SOKAK SANATÇISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada esasa ilişkin son sözü sorulan sanık İşcan, "Ben sokak sanatçısıyım. Sanat gereği işimi yapıyorum. Yaptığım görsellerde siyaset yapmam. Toplumsal duyarlılığı gerektirir işler yapıyorum. Suç işlemedim" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağının üzerine çirkin figür çizen şahıs, hapis cezasına çarptırıldı

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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