Belek tatil bölgesindeki kaldırımda başlayan yangın golf sahasına sıçradı
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Belek tatil bölgesindeki kaldırımda başlayan yangın golf sahasına sıçradı Alevler büyümeden kontrol altına alındı Antalya'nın Serik ilçesinde turizm bölgesi başlayan yangın bitişiğindeki golf sahasına sıçradı.
Belek tatil bölgesindeki kaldırımda başlayan yangın golf sahasına sıçradı
Alevler büyümeden kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde turizm bölgesi başlayan yangın bitişiğindeki golf sahasına sıçradı. Ağaçların bir anda alev aldığı yangına müdahale eden ekipler ve vatandaşlar alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın bugün saat 18.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde meydana geldi. Kaldırıma atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği tahmin edilen yangında önce otlar sonrasında çam ağaçları alev aldı. Kaldırımın bitişiğindeki golf sahasına sıçrayan yangına ilk müdahaleyi çevre villalarda oturan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer ağaçlara sıçrayıp büyümeden söndürüldü. Yanan bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.