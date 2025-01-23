Turist, gittiği süpermarkette kadın müşteriyi taciz etti

Bangkok'ta bir süpermarkette kadın müşteriyi taciz eden Polonyalı turist yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, turistin kadına sessizce yaklaşıp tacizde bulunduğu görülüyor.

Thaiger'in haberine göre, olay sırasında market raflarını inceleyen kadın, ilk başta arkadaşının şaka yaptığını düşündü. Ancak arkasını döndüğünde tanımadığı bir adamla karşılaşınca şoke oldu. Kadın, olayın ardından diğer müşterilerin ve personelin kendisine bakmasından dolayı utandığını belirterek polise şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, kaldığı binanın görevlileri aracılığıyla yakalandı. Polonyalı turist ifadesinde, "Kalçasına dokundum. Bunu gece kulüplerinde defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi. Bu bir suç değil" diyerek suçunu kabul etti.

Saldırganın pişmanlık duymadığını gören kadın, dava açma kararı aldı. Ceza Kanunu'nun 278. maddesi kapsamında tutuklanan turistin, 10 yıla kadar hapis ve 200 baht para cezasıyla veya her ikisiyle birden cezalandırılabileceği belirtildi.