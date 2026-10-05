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Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan gazdan 45 işçi hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan gazdan etkilenen işçi sayısı 45'e yükseldi. Vali Abdullah Köklü, 35 kişinin durumunun iyi, 10'unun orta düzeyde olduğunu ve 10 kişiye ileri oksijen tedavisi uygulanacağını açıkladı.

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağından sızan gazdan zehirlenen işçilerin sayısı 45'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağında yürütülen çalışma sırasında meydana geldi. Gazdan etkilenen 45 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaları ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu belirterek, işçilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Gazdan etkilenen 35 kişinin durumunun iyi, 10 kişinin ise orta düzeyde olduğunu ifade eden Köklü, "Çok kötü durumda olduğu yönünde bilgi gelen bir hastamız da entübe durumdan çıktı. Onun da durumu orta seviyeye döndü. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor" dedi.

10 kişiye ileri oksijen tedavisi uygulanacak

Sivas'a yapılan sevklerin tedbir amacı taşıdığını belirten Köklü, "8 hastamızın Sivas Numune Hastanesi'ne sevki yapıldı, 2 kişi daha gidecek. Toplam 10 kişi ileri oksijen tedavisi alacak. Sevkler bir tehlikeden dolayı değil, önlem ve müşahede amacıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Gazdan etkilenenler arasında fabrikanın kendi itfaiye personeli ile bir polis memurunun da bulunduğunu açıklayan Vali Köklü, polis memurunun güvenlik önlemi aldığı sırada açık havadaki gaz sızıntısından etkilendiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Fabrikada gerekli müdahalelerin sürdüğünü kaydeden Köklü, AFAD ve ilgili ekiplerin önlem aldığını belirterek, "Sabaha kadar durum ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Herhangi bir risk olmaması için gerekli önlemler titizlikle alınmakta" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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