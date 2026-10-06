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Turhal Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit zehirlenmesinde 33 hasta taburcu edildi

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Turhal Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit zehirlenmesinde 33 hasta taburcu edildi
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Turhal Şeker Fabrikası'nda 5 Ekim Pazartesi meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinin ardından tedaviye alınan 49 kişiden 33'ü taburcu edildi. Turhal ve Sivas'ta 16 hastanın tedavisi sürüyor, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 49 hastadan 33'ü taburcu edildi. Turhal ve Sivas'ta 16 hastanın tedavisi ise sürüyor.

5 Ekim Pazartesi günü Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinin ardından 49 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 39 hastadan 33'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Tokat'taki hastanelerde tedavileri süren 6 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 10 hastanın da tedavilerinin devam ettiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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