Turgutlu'daki Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün gece Turgutlu ilçesi, İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana gelmişti. Kavşaktan dönen İ.D. idaresindeki 09 ASD 234 plakalı tır ile İzmir yönünden Turgutlu istikametine giden İ.E. idaresindeki 45 ART 489 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tır sürücüsü İ.D. ile otomobilde sıkışan İ.E. ve Ü.E. yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan Veysel Okkay 'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Veysel Okkay bugün Turgutlu'da toprağa verilirken, kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. - MANİSA