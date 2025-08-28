Turgutlu'daki Feci Kaza: İki Kuzen Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kazada hayatını kaybeden kuzenler Dalbahçe köyünde toprağa verildi.

Kaza, dün E-96 kara yolunda Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyreden Enes Karanfil idaresindeki 35 T 4142 plakalı otomobil, tali yola dönen Orhan G. idaresindeki 08 ABA 971 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Furkan Karanfil ekipler tarafından çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, Emre Karanfil ve kuzeni Enes Karanfil'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haber alıp olay yerine gelen kuzenlerin arkadaşları ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

Araçtaki şahıslardan Enes Karanfil ve Furkan Karanfil'in kardeş, Emre Karanfil'in de kuzenleri olduğu öğrenildi. Kazanın ardından İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeyi yasa boğan kazada hayatını kaybeden iki kuzen, Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Dalbahçe Mahallesinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Dalbahçe kabristanında toprağa verildi. - MANİSA