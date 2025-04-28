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Turgutlu'da Trafik Kazası: Yayaya Araç Çarptı, 1 Yaralı

Turgutlu'da Trafik Kazası: Yayaya Araç Çarptı, 1 Yaralı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, savrulan bir ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarparak yaraladı. Kazada yaralanan adam hastaneye kaldırıldı fakat sağlık durumu iyi.

Çarpışan araçlardan biri yayaya böyle çarptı: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ortasında kalan yaya vatandaş çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların birinin çarpması sonucu yola savrularak yaralandı.

Olay 22 Nisan Salı Günü 17.23'te Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde ara yoldan gelen bir otomobille ana yolda giden ticari bir araç çarpıştı. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama vurarak yola savurdu.

Bir işyerine ait güvenlik kamerasına, kazanın meydana gelişi ve kazanın ortasında kalan yaşlı adamın araç çarpmasıyla yola savrulması anbean yansıdı.

Kazada yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
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