Turgutlu'da Tarım İşçileri Emniyetsiz Taşınıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çekilen bir fotoğraf karesi, trafikte can güvenliğinin hiçe sayılmaya devam edildiğini gösterdi. Onca ölümlü kazaya rağmen açık kasa kamyonetlerde tarım işçilerinin taşınmaya devam etmesi tepkiye neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açık kasa kamyonetin kasasında, emniyetsiz bir şekilde taşınan çok sayıda kişi yolda giden başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aralarında kadın ve erkeklerin bulunduğu yaklaşık 10 kişinin kamyonet kasasında ayakta veya oturarak yolculuk ettiği görülüyor. Güneşten korunmak için şapkalar ve örtüler kullanan tarım işçilerin bu şekilde taşınması, hem yolcuların hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarken vatandaşlar özellikle tarım sezonunda denetimlerin daha da artırılmasını istedi. - MANİSA