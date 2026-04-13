Turgutlu'da ön lastiği fırlayan traktör takla attı: 2 yaralı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ön lastiği çıkan traktörün takla atarak kanala savrulması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Sarıbey Mahallesi maden yolu mevkiinde meydana geldi. A.K. (41) yönetimindeki traktörün ön sol lastiği aniden fırladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan traktör, savrularak devrildi. Kazada sürücü A.K. ile yanındaki H.G. (37) hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
