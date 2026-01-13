Haberler

Turgutlu'da 56 bin 336 sentetik hap ele geçirildi

Turgutlu'da 56 bin 336 sentetik hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 28 yaşındaki F.Ç. isimli şüphelinin üzerinde 56 bin 336 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Turgutlu'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 56 bin 336 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 28 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Ocak tarihinde Turgutlu ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda F.Ç. (28) isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında gerçekleştirilen aramalarda toplam 56 bin 336 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, kamuoyuna saygıyla duyuruldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi