Turgutlu'da 56 bin 336 sentetik hap ele geçirildi

Turgutlu'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 56 bin 336 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 28 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Ocak tarihinde Turgutlu ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda F.Ç. (28) isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında gerçekleştirilen aramalarda toplam 56 bin 336 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, kamuoyuna saygıyla duyuruldu. - MANİSA