Manisa'daki şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, doğalgaz sızıntısı sonucu 60 yaşındaki Yılmaz Uğur'un ölümü ve eşi Hatice Uğur'un bayılması olayında cam balkon yapan iki usta gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 60 yaşındaki adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon yapan 2 usta gözaltına alındı. Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, mahkemeye çıkarılan 2 usta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Şubat 2026 günü saat 18.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak No: 53'te meydana geldi. Yılmaz Uğur (60) ve eşi Hatice Uğur'dan haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla balkondan daireye giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede Yaşar Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Hatice Uğur'u ise baygın şekilde bulurken Hatice Uğur ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan çiftin olaydan bir gün önce balkonu camla kapattıkları öğrenildi. Bunun üzerine cam balkon işini yaptıkları belirlenen H.B. ile M.B. isimli şahıslar polis merkezine çağrıldı. Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemedeki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

