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Turgutlu'da Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti

Turgutlu'da Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde baba Ayhan Ok'un, oğlu Ahmet Ok'u silahla vurarak ağır yaralaması sonucu oğul hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda baba oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Önceden husumetli olan Baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında çıkan kavgada baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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