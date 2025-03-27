Turan Taşkın Özer Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında sosyal medyasında sahte tanık arandığı iddiaları nedeniyle soruşturma açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa