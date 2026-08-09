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Filyos'ta Denizde Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor

Filyos'ta Denizde Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuk Aranıyor
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Ankara’dan tur ile Zonguldak’a gelen 16 yaşındaki çocuk, Filyos beldesinde girdiği denizde kayboldu.

Ankara'dan tur ile Zonguldak'a gelen 16 yaşındaki çocuk, Filyos beldesinde girdiği denizde kayboldu. Çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Ş. (16), Ankara'dan tur ile yakınlarıyla birlikte Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesine geldi. Burada denize giren talihsiz çocuk, şiddetli dalgalara kapıldı. Bir amatör kamera tarafından dalgaların arasında zor anlar yaşadığı görülen ve son anları kaydedilen Muhammet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Kuzenini kurtarmak için suya atlayan A.Ş. de boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan A.Ş., Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri kayıp Muhammet Ş.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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