Tüp patladı, emekli öğretmene ait marangoz dükkanı alev alev yandı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde marangoz dükkanında alev alan tüp bomba gibi patladı. Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda dükkan kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesinde emekli öğretmen Ali Osman Biçer'e ait marangoz dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı tüp alev aldı. Alev alan tüp kısa süre sonra bomba gibi patladı. Patlamadan sonra alev topuna dönen marangoz dükkanı kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.