Tunus'ta göçmen teknesi battı: 25 ölü

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Tunus'un güney kesimi Sfaks kenti açıklarında bir göçmen teknesinin daha battığı bildirildi. Yetkililer, 110 göçmenin bulunduğu batan tekneden 76 kişinin kurtarıldığını, 25 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtti. Kayıp 9 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2022'nin aynı döneminde Tunus'tan yola çıkarak İtalya'ya ulaşan göçmen sayısı bin 300 iken, bu yıl aynı dönemde sayının 12 bine yükseldiği aktarılmıştı. - TUNUS