Tünelde dans edip trafiği tehlikeye soktu, ekipler harekete geçti
İzmir'de tünelde yürüyüp dans ederek hareket halindeki araçları durduran kadın, trafiği tehlikeye soktu. Ekipler tarafından kimliği tespit edilen genç kadın gözaltına alındı.
İzmir Konak Tüneli'nde dün genç bir kadının yürüyüp dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda tepki alan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. (27) olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alara K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Alara K.'nin "Hayasızca hareket" ve "Yağma" suçlarından poliste kaydının da bulunduğu öğrenildi.