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Tünelde çalışan işçiler demir ile iskele arasına sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tünelde çalışan işçiler demir ile iskele arasına sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Gaziantep’te Dülük tünelinde çalışan işçiler demirlerin esnemesi sonucu demir ve iskele arasında sıkıştı.

Gaziantep'te Dülük tünelinde çalışan işçiler demirlerin esnemesi sonucu demir ve iskele arasında sıkıştı. Olayda 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülük tüneli inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tünelde çalışan işçiler demir ve iskele arasında kaldı. Olay yerine UMKE, AFAD ve Sağlık ekipleri yönlendirilirken 1 işçi öldü, 5 işçi ise yaralandı.

Valilikten göçük yok açıklaması

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Gaziantep Valiliği, tünelde herhangi bir göçük olmadığını, betonu sabitlemek için kullanılan demirlerin esnemesi sonucu işçilerin demir ve iskele arasına sıkıştığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Dülük Tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskelenin esnemesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olayın ardından AFAD, UMKE ve Sağlık ekiplerimizce hızlıca ve koordineli şekilde müdahale gerçekleşmiştir. 1 işçi kendi imkanlarıyla tünelden çıkarken diğer çalışanımız AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yaralı çalışanımız hastaneye sevk edilmiş olup tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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