Pülümür'deki 4.2 büyüklüğünde deprem Tercan'da da hissedildi

Merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem Erzincan'ın Tercan ilçesinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.34'de merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Deprem Erzincan'ın Tercan ilçesinde de hissedildi. - ERZİNCAN